В Дагестане 11-летний велосипедист погиб в ДТП

Школьник погиб в ДТП на трассе в Дагестане В Дагестане 11-летний велосипедист погиб в ДТП

Москва4 июн Вести.В Дагестане в результате ДТП погиб 11-летний мальчик. Как сообщает республиканский Минздрав, ребенок выехал на велосипеде на проезжую часть.

По предварительным данным, 11-летний велосипедист выехал на проезжую часть с прилегающей территории, где произошло столкновение с автомобилем Lada Priora. К сожалению, мальчик от полученных травм скончался по пути в больницу говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX

Трагедия произошла на 56-м километре дороги Махачкала – В. Гуниб на территории Буйнакского района 2 июня, во вторник.