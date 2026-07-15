В Дагестане пенсионер на машине сбил 6-летнего ребенка на велосипеде Житель Дагестана сбил ребенка, ехавшего на велосипеде

Москва15 июл Вести.В селе Коркмаскала Республики Дагестан произошло ДТП с участием автомобиля Lada Kalina и несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок пострадал, сообщает республиканское МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 июля.

В результате ДТП 6-летний мальчик с различными телесными повреждениями доставлен в ДРКБ Махачкалы написано в Telegram-канале министерства

Уточняется, что местный житель совершил наезд на легковом автомобиле на велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части дороги.