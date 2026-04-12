Москва12 апрВести.В Дагестане выбежавшая на проезжую часть 6-летняя девочка пострадала при наезде на нее автомобиля Lada Granta. Об этом сообщило МВД России по Республике Дагестан.
ДТП произошло 12 апреля около 18.00 мск на 96-м км автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб". Как установлено, 73-летний водитель совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть дороги ребенка.
В результате ДТП 6-летняя девочка с различными телесными повреждениями доставлена в ЦРБ с. Левашиговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
О состоянии ребенка или степени тяжести полученных ею травм не уточняется.