В Дагестане при наезде авто пострадала 6-летняя девочка, выбежавшая на дорогу

Москва12 апр Вести.В Дагестане выбежавшая на проезжую часть 6-летняя девочка пострадала при наезде на нее автомобиля Lada Granta. Об этом сообщило МВД России по Республике Дагестан.

ДТП произошло 12 апреля около 18.00 мск на 96-м км автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб". Как установлено, 73-летний водитель совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть дороги ребенка.

В результате ДТП 6-летняя девочка с различными телесными повреждениями доставлена в ЦРБ с. Леваши говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

О состоянии ребенка или степени тяжести полученных ею травм не уточняется.