Москва24 мая Вести.До 6 выросло число пострадавших, среди которых 1 ребенок, при столкновении пассажирской "Газели" и "Камаза" в Дагестане. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

ДТП произошло в населенном пункте Кульбез в Кизилюртовском районе.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок… В "Газели" находились 10 человек, из них двое детей. На текущий момент погибших нет –