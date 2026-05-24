Москва24 маяВести.До 6 выросло число пострадавших, среди которых 1 ребенок, при столкновении пассажирской "Газели" и "Камаза" в Дагестане. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
ДТП произошло в населенном пункте Кульбез в Кизилюртовском районе.
По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок… В "Газели" находились 10 человек, из них двое детей. На текущий момент погибших нет –говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Все пострадавшие доставлены в медучреждение.
На месте работают спасатели МЧС России. Информация уточняется.