МВД: в Дагестане две девочки получили ранения после падения автомобиля с обрыва

Двое детей пострадали в ДТП в Дагестане МВД: в Дагестане две девочки получили ранения после падения автомобиля с обрыва

Москва13 июл Вести.Две малолетние пассажирки легкового автомобиля получили ранения в результате аварии на 51 км трассы Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

В Ботлихском районе ВАЗ-11183 съехал с дороги на обочину встречного движения и перевернулся с обрыва высотой 10 метров. За рулем находился 29-летний местный житель.

В результате ДТП пассажиры автомобиля - девочки в возрасте 4 и 5 лет госпитализированы с различными телесными повреждениями отмечается в сообщении

Полиция выясняет причины аварии.