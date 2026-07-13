Москва13 июлВести.Две малолетние пассажирки легкового автомобиля получили ранения в результате аварии на 51 км трассы Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
В Ботлихском районе ВАЗ-11183 съехал с дороги на обочину встречного движения и перевернулся с обрыва высотой 10 метров. За рулем находился 29-летний местный житель.
В результате ДТП пассажиры автомобиля - девочки в возрасте 4 и 5 лет госпитализированы с различными телесными повреждениямиотмечается в сообщении
Полиция выясняет причины аварии.