Двое несовершеннолетних пострадали в массовом ДТП на перекрестке во Владикавказе Несовершеннолетняя устроила массовое ДТП с пострадавшими во Владикавказе

Москва21 июн Вести.Во Владикавказе в результате столкновения трех машин пострадали два человека. Предварительно, ДТП устроила несовершеннолетняя девушка за рулем отечественной легковушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Северной Осетии – Алании.

Авария произошла вечером 21 июня, в воскресенье, на перекрестке улиц Весенней и Дзусова.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 2009 года рождения при повороте направо не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрное ограждение, после чего столкнулась с автомобилем Nissan. От удара Nissan по инерции врезался в стоявший позади ВАЗ-2114… Водитель ВАЗ-2110 и ее несовершеннолетний пассажир были доставлены в ДРКБ говорится в Telegram-канале ведомства

Правоохранители напомнили, что передача управления транспортным средством подросткам до 18 лет, не имеющим водительских прав, является серьезным нарушением и может привести к печальным последствиям.