Москва30 июнВести.Взрослый и подросток погибли в результате ДТП на трассе в Северной Осетии, сообщили в МВД по республике.
Авария произошла около 16.25 мск на 32-м километре автодороги Владикавказ – Чикола – Лескен. По предварительным данным, 20-летний водитель Lada Priora въехал в лужу, после чего не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара машину откинуло на проезжую часть, где произошло столкновение с попутным ВАЗ-2114.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля марки «Лада Приора» 2011 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощисказано в сообщении
Водитель Priora был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.