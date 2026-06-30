Два человека погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии

В Северной Осетии два человека погибли в ДТП Два человека погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии

Москва30 июн Вести.Взрослый и подросток погибли в результате ДТП на трассе в Северной Осетии, сообщили в МВД по республике.

Авария произошла около 16.25 мск на 32-м километре автодороги Владикавказ – Чикола – Лескен. По предварительным данным, 20-летний водитель Lada Priora въехал в лужу, после чего не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара машину откинуло на проезжую часть, где произошло столкновение с попутным ВАЗ-2114.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля марки «Лада Приора» 2011 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи сказано в сообщении

Водитель Priora был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.