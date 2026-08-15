Москва15 авгВести.В Норильске выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Красноярскому краю.
Авария произошла ночью 15 августа на 14-м километре автодороги Норильск – Алыкель. По предварительным данным, 47-лений водитель "Лада Ларгус" выехал на встречную полосу, вылетел в кювет и столкнулся с препятствием.
В результате аварии водитель и пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощисказано в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются.