Два человека погибли при ДТП в Норильске

Два человека стали жертвами смертельного ДТП в Норильске Два человека погибли при ДТП в Норильске

Москва15 авг Вести.В Норильске выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

Авария произошла ночью 15 августа на 14-м километре автодороги Норильск – Алыкель. По предварительным данным, 47-лений водитель "Лада Ларгус" выехал на встречную полосу, вылетел в кювет и столкнулся с препятствием.

В результате аварии водитель и пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи сказано в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются.