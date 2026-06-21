В ДТП на Урале погибли мужчина и ребенок, еще 3 взрослых и подросток пострадали

В ДТП на Урале погибли взрослый и ребенок, еще 4 человека пострадали В ДТП на Урале погибли мужчина и ребенок, еще 3 взрослых и подросток пострадали

Москва21 июн Вести.В Челябинской области столкнулись два автомобиля, ехавших во встречных направлениях, в результате ДТП мужчина и ребенок погибли, еще 3 взрослых и девочка-подросток госпитализированы. Об это сообщило региональное ГУ МВД России.

Вечером 20 июня в Чебаркульском районе на 30-м км автодороги Бишкиль – Варламово столкнулись автомобили Infiniti и Deepal, двигавшиеся во встречных направлениях. От удара Infiniti опрокинулся, а Deepal съехал в кювет.

В аварии погибли водитель "Инфинити", 1979 г.р., и его юный пассажир – мальчик, 2003 г.р. По предварительным данным, ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства… Женщина, 1996 г.р., получила травмы и была госпитализирована. В аварии также пострадали управлявший машиной Deepal мужчина и женщина-пассажир, оба 1980 г.р., и несовершеннолетний пассажир – девушка, 2010 г.р. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Как установлено, водитель Infiniti ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также привлекался к уголовной ответственности по 4 статьям УК РФ.

Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.