Москва21 июнВести.В Челябинской области столкнулись два автомобиля, ехавших во встречных направлениях, в результате ДТП мужчина и ребенок погибли, еще 3 взрослых и девочка-подросток госпитализированы. Об это сообщило региональное ГУ МВД России.
Вечером 20 июня в Чебаркульском районе на 30-м км автодороги Бишкиль – Варламово столкнулись автомобили Infiniti и Deepal, двигавшиеся во встречных направлениях. От удара Infiniti опрокинулся, а Deepal съехал в кювет.
В аварии погибли водитель "Инфинити", 1979 г.р., и его юный пассажир – мальчик, 2003 г.р. По предварительным данным, ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства… Женщина, 1996 г.р., получила травмы и была госпитализирована. В аварии также пострадали управлявший машиной Deepal мужчина и женщина-пассажир, оба 1980 г.р., и несовершеннолетний пассажир – девушка, 2010 г.р.говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Как установлено, водитель Infiniti ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также привлекался к уголовной ответственности по 4 статьям УК РФ.
Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.