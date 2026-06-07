Четыре человека погибли в ДТП в Кузбассе, которое устроил пьяный водитель

Пьяный водитель устроил ДТП на трассе в Кузбассе, погибли 3 взрослых и ребенок Четыре человека погибли в ДТП в Кузбассе, которое устроил пьяный водитель

Москва7 июн Вести.В Кемеровской области водитель иномарки не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. По данным СУ СК России по региону, 39-летний мужчина, устроивший ДТП, сел за руль пьяным.

Авария произошла вечером 6 июня, в субботу, на трассе Гурьевск – Урск.

Местный житель, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения… совершил выезд на левую обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием автомобиля. В результате полученных повреждений водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, в числе которых несовершеннолетний, скончались на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Еще одна пострадавшая была доставлена в больницу, подробностей о ее состоянии нет.

Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося выясняются.