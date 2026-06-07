Москва7 июнВести.В Кемеровской области водитель иномарки не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. По данным СУ СК России по региону, 39-летний мужчина, устроивший ДТП, сел за руль пьяным.
Авария произошла вечером 6 июня, в субботу, на трассе Гурьевск – Урск.
Местный житель, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения… совершил выезд на левую обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием автомобиля. В результате полученных повреждений водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, в числе которых несовершеннолетний, скончались на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Еще одна пострадавшая была доставлена в больницу, подробностей о ее состоянии нет.
Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося выясняются.