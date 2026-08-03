Москва3 авгВести.На 435 км дороги Р-22 "Каспий" в Тамбовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли три человека, пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во "ВКонтакте".
Предварительно, водитель машины Xaval M6 не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком MAN. В результате погибли водитель и двое пассажиров кроссовера, пострадал ребенок.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки, организованной по данному фактуотмечается в сообщении
Четырехлетнюю девочку доставили в больницу.