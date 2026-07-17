Двое взрослых и двое детей погибли в результате аварии под Тамбовом

Четыре человека погибли в ДТП в Тамбовской области Двое взрослых и двое детей погибли в результате аварии под Тамбовом

Москва17 июл Вести.Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП на 56 км трассы Тамбов – Пенза, сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 17 июля. Водитель BMW X5 при обгоне не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком.

В результате дорожной аварии водитель и трое пассажиров BMW X5, в том числе двое детей, погибли на месте отметили в пресс-службе

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.