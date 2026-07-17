Москва17 июлВести.Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП на 56 км трассы Тамбов – Пенза, сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 17 июля. Водитель BMW X5 при обгоне не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком.
В результате дорожной аварии водитель и трое пассажиров BMW X5, в том числе двое детей, погибли на местеотметили в пресс-службе
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.