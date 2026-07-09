Двое детей и двое взрослых погибли в страшном ДТП с "Камазом" в Тверской области

Четыре человека насмерть разбились на машине в Тверской области Двое детей и двое взрослых погибли в страшном ДТП с "Камазом" в Тверской области

Москва9 июл Вести.В Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека – двое взрослых и двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

Ведомство пишет, что трагедия произошла 9 июля 2026 года на 291 км автодороги М-10 "Россия". Водитель Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу, и его смял "Камаз".

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля Hyundai Solaris, из которых двое детей – девочка в возрасте 14 лет и мальчик в возрасте 4 лет говорится в сообщении

К месту аварии прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства устанавливаются.