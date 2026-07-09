Москва9 июлВести.В Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека – двое взрослых и двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.
Ведомство пишет, что трагедия произошла 9 июля 2026 года на 291 км автодороги М-10 "Россия". Водитель Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу, и его смял "Камаз".
В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля Hyundai Solaris, из которых двое детей – девочка в возрасте 14 лет и мальчик в возрасте 4 летговорится в сообщении
К месту аварии прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства устанавливаются.