Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с 4 погибшими в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП в Свердловской области Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с 4 погибшими в Свердловской области

Москва2 июл Вести.Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими, которое произошло на улице Лермонтова в Каменске-Уральском, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Предварительно установлено, что водитель иномарки при развороте столкнулся с ВАЗ-2110, ехавшем по встречной полосе.

В результате ДТП водитель и три пассажира погибли на месте. Два человека пострадали, им оказана медицинская помощь отмечается в сообщении

Личности погибших устанавливаются. По факту ДТП назначено проведение расследования.