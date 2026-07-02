Москва2 июлВести.Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими, которое произошло на улице Лермонтова в Каменске-Уральском, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.
Предварительно установлено, что водитель иномарки при развороте столкнулся с ВАЗ-2110, ехавшем по встречной полосе.
В результате ДТП водитель и три пассажира погибли на месте. Два человека пострадали, им оказана медицинская помощьотмечается в сообщении
Личности погибших устанавливаются. По факту ДТП назначено проведение расследования.