После ДТП с четырьмя погибшими в Свердловской области возбуждено уголовное дело

Москва1 июн Вести.На Урале следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и иномарки, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария произошла 31 мая, в воскресенье, на подъезде к городу Нижние Серги. Предварительно, грузовой автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. Предположительно, мужчина 1988 года рождения за рулем фуры не справился с управлением из-за хлопка покрышки его переднего левого колеса.