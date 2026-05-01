Четыре человека погибли в массовом ДТП в Свердловской области В массовом ДТП под Екатеринбургом погибли четверо несовершеннолетних

Москва1 мая Вести.Четыре человека погибли в массовом ДТП в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Причиной аварии стало то, что водитель Renault, который двигался в сторону Верхней Пышмы с небезопасной скоростью во время дождя, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в Toyota, от столкновения его отбросило в автомобиль MAN с полуприцепом, а затем – в Opel. После этого Renault загорелся.

Известно, что в автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией говорится в сообщении

Также в машине была девушка 2009 года рождения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Помимо этого, в аварии пострадали мужчина 1989 и женщина 1988 годов рождения, которые находились в Toyota. Водитель грузовика MAN не пострадал, водитель и пассажиры Opel тоже.