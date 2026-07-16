Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Свердловской области

В Свердловской области в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Свердловской области

Москва16 июл Вести.В Сысертском районе Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и четверо пострадали, в том числе 7-летняя девочка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 15 июля в 23.30 местного времени на улице Ленина в поселке Большой Исток. Предварительно установлено, что 41-летний водитель на "ВАЗ-21093" выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с Ford Focus под управлением 26-летнего мужчины.

Водитель автомобиля "ВАЗ-21093" от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Пассажир данного автомобиля, 38-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимационное отделение ГБ №36 города Екатеринбурга. В автомобиле Ford Focus пострадали его водитель, 23-летняя пассажирка и 7-летняя девочка уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводится расследование. Выясняются точные причины и обстоятельства аварии.