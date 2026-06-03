В Севастополе один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Севастополе В Севастополе один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП

Москва3 июн Вести.В Севастополе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека и один погиб. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Авария произошла 3 июня около 17.40 мск на Фиоленте в СНТ "Троллейбусник-1". По предварительным данным, 42-летний водитель ВАЗ-2106 на скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом марки Nissan.

В результате происшествия один из пассажиров ВАЗа получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия медиков сказано в сообщении

Травмы получили водитель и пассажирка легкового автомобиля, а также пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали.

По факту ДТП организована проверка.