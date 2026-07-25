Один человек погиб, двое получили ранения в результате ДТП в Ставрополье ГАИ: в Ставрополье в результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

Москва25 июл Вести.В Буденновске в результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, пострадали два водителя, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Ставропольского края.

Предварительно установлено, что вечером в пятницу, 24 июля, на улице Розы Люксембург водитель Nissan, совершая обгон, столкнулся с BMW, после чего оба не справились с управлением и съехали на обочину. Nissan опрокинулся, а BMW наехал на бетонную тумбу.

В результате ДТП 17-летний пассажир Nissan скончался на месте до приезда скорой медпомощи, 19-летний водитель Nissan и 18-летний водитель BMW с различными травмами госпитализированы в больницу Буденновска отмечается в сообщении

Известно, что водитель Nissan за год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 44 раза. Детали аварии уточняются.