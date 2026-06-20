Глава Ставрополья отреагировал на ДТП с участием маршрутки Глава Ставрополья прокомментировал ДТП с участием маршрутки

Москва20 июн Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному Минздраву при необходимости перевести пострадавших в ДТП с маршруткой в краевые больницы. Об этом он сообщил в своем канале MAX.

ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2112 и "Газели" произошло около 11.00 мск на 20-м километре автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением и врезался в микроавтобус. От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте.

Поручил краевому Минздраву держать ситуацию на контроле и при необходимости обеспечить перевод пациентов в краевые медицинские учреждения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего сказано в сообщении

По информации ГАИ, погибший молодой человек управлял автомобилем, не имея водительских прав. Ранее его четыре раза привлекали к административной ответственности за управление без водительского удостоверения.