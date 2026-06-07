Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшими в Ставрополье

После ДТП с погибшими в Ставропольском крае организована проверка Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшими в Ставрополье

Москва7 июн Вести.В Ставропольском крае прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Авария произошла днем 7 июня на 128-м километре автодороги Минеральные Воды – Александровское. По информации ГАИ региона, 80-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями ВАЗ-2104 и "Хендай". В результате ДТП водитель и два пассажира "Гранты", а также один пассажир иномарки погибли на месте происшествия. Водитель второго автомобиля госпитализирован.

По данному факту Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения сказано в сообщении

Отмечается, что особое внимание уделено оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Сейчас устанавливаются личности участников автоаварии.