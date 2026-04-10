Москва10 апрВести.В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в Александровском округе 9 апреля около 20.00 местного времени на 10 км автодороги "Александровское - Новоселицкое - Буденновск". Предварительно установлено, что столкнулись автомобили Lada и Datsun.
В результате автоаварии оба водителя (34-летняя женщина, жительница Новоселицкого округа и мужчина, 25-летний житель Советского округа), а также несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля (ребенок в возрасте до 1 года) погибли на месте ДТПуточняется в Telegram-канале ведомства
Еще 2 пассажира из обоих автомашин были госпитализированы в Александровскую больницу. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм в ДТП скончалась 15-летняя девочка, находившаяся на пассажирском месте в Lada.
В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают детальные обстоятельства аварии.