Крупное ДТП в Ставропольском крае: погибли четверо человек, включая двух детей

Москва10 апр Вести.В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в Александровском округе 9 апреля около 20.00 местного времени на 10 км автодороги "Александровское - Новоселицкое - Буденновск". Предварительно установлено, что столкнулись автомобили Lada и Datsun.

В результате автоаварии оба водителя (34-летняя женщина, жительница Новоселицкого округа и мужчина, 25-летний житель Советского округа), а также несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля (ребенок в возрасте до 1 года) погибли на месте ДТП уточняется в Telegram-канале ведомства

Еще 2 пассажира из обоих автомашин были госпитализированы в Александровскую больницу. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм в ДТП скончалась 15-летняя девочка, находившаяся на пассажирском месте в Lada.

В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают детальные обстоятельства аварии.