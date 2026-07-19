Водитель и пассажир умерли при наезде авто на дорожное ограждение на Ставрополье

Два человека погибли при наезде авто на дорожное ограждение на Ставрополье Водитель и пассажир умерли при наезде авто на дорожное ограждение на Ставрополье

Москва19 июл Вести.Водитель и пассажир погибли при наезде автомобиля на металлическое дорожное ограждение на Ставрополье. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло утром 19 июля на 232-м км автодороги Р-217 "Кавказ", М-4 "Дон". Предварительно, водитель Ford на высокой скорости не справился с управлением, допустил наезд на металлическое дорожное ограждение, после чего съехал с дороги в кювет с последующим возгоранием автомобиля.

В результате … 24-летний водитель автомобиля "Форд" … скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 38-летний пассажир … с телесными повреждениями … доставлен в Невинномысскую городскую больницу, где в последствии скончался говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Автоинспекторами установлено, что водитель 4 раза за последние два года привлекался к административной ответственности.

На месте работают сотрудники ГАИ, взят забор биологической жидкости для установления состояния опьянения.

Устанавливаются все детали ДТП.