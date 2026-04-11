Дело возбудили после ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае

После гибели двух человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром 11 апреля на 290-м километре трассы Красноярск – Енисейск. По данным следствия, 20-летняя водитель ВАЗ-2107 не справилась с управлением и съехала с дороги, столкнувшись с препятствием. В момент аварии в салоне автомобиля находились четыре человека.

В результате две девушки-пассажиры транспортного средства 2006 г.р. погибли, водитель госпитализирована говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В МВД отметили, что признаков опьянения у водителя не обнаружено. Водительское удостоверение девушка получила в июне 2025 года.