Двое человек погибли и один пострадал в ДТП в Красноярском крае

Москва11 апр Вести.В Красноярском крае в результате дорожно-транспортного происшествия двое человек погибли и еще один получил травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла утром 11 апреля на 290 км автодороги Красноярск – Енисейск. Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением, его машина съехала с дороги и врезалась в столб.

В момент ДТП в автомобиле находились четыре человека. В результате две девушки- пассажирки транспортного средства 2006 г.р. погибли, водитель госпитализирован уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Обстоятельства аварии устанавливаются.