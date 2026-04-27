Москва27 апрВести.В Красноярском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и лошади, в результате чего трое человек, включая двоих несовершеннолетних, погибли. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
ДТП случилось 26 апреля вечером на 17 км автодороги Шарыпово – Ужур – Балахта. Предварительно установлено, что 19-летний водитель на "ВАЗ 21124"врезался в лошадь, стоявшую на правой полосе по ходу движения, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощиуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.