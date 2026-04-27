Трое человек погибли после ДТП с участием машины и лошади в Красноярском крае

Автомобилист сбил лошадь в Красноярском крае: трое человек погибли Трое человек погибли после ДТП с участием машины и лошади в Красноярском крае

Москва27 апр Вести.В Красноярском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и лошади, в результате чего трое человек, включая двоих несовершеннолетних, погибли. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

ДТП случилось 26 апреля вечером на 17 км автодороги Шарыпово – Ужур – Балахта. Предварительно установлено, что 19-летний водитель на "ВАЗ 21124"врезался в лошадь, стоявшую на правой полосе по ходу движения, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.