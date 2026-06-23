Москва23 июнВести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Р-257 в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По предварительным данным, 42-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, не справилась с управлением, машина выехала за пределы дороги в кювет.
В результате случившегося автомобилистка скончалась. Трое несовершеннолетних детей были доставлены в больницуговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.