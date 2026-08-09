В ДТП под Ярково в Тюменской области разбилась семья из Сургута с тремя детьми В Тюменской области в аварии погибли два человека, семеро пострадали

Москва9 авг Вести.В Тюменской области в результате ДТП погибли 42-летняя женщина и ее 11-летняя дочь, еще семь человек пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на 73 километре трассы Ялуторовск - Ярково.

По предварительным данным, женщина за рулем Lada Largus не справилась с управлением – машина опрокинулась и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Suzuki. Ранения получили муж погибшей и их двое сыновей 6 и 14 лет – все жители Сургута. Вероятно, они не были пристегнуты ремнями безопасности, всех выбросило из салона.

Также пострадали водитель Suzuki и его пассажиры – жена и сыновья 6 и 11 лет из Радужного.

В результате ДТП погибли водитель "Лады" и её 11-летняя дочь, ранения получили трое пассажиров этого автомобиля: муж водителя и двое сыновей 6 и 14 лет… Ранения также получили 50-летний водитель "Сузуки" и трое пассажиров: жена и сыновья 6 и 11 лет говорится в публикации

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Движение транспорта организовано реверсивно.