Женщина погибла, 2 человека тяжело пострадали после ДТП с грузовиком под Тюменью

Женщина погибла, ребенок и взрослый тяжело пострадали в ДТП под Тюменью Женщина погибла, 2 человека тяжело пострадали после ДТП с грузовиком под Тюменью

Москва21 июн Вести.В Тюменской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек, в результате автоаварии погибла женщина, ее сын и знакомый получили тяжелые травмы. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Предварительно, водитель автомобиля BMW с прицепом остановился на обочине из-за лопнувшего колеса и позвонил своей знакомой с просьбой, чтобы та привезла ему запаску. На автомобиле Mazda 39-летняя женщина вместе с 4-летним сыном привезла запаску и также припарковалась на обочине.

Мужчина начал замену колеса, а женщина и ребенок находились рядом с автомобилями. В попутном направлении ехал большегруз " Мерседес" с полуприцепом, 52-летний водитель которого на мгновение отвлекся от управления [и въехал в автомобили] говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате ДТП женщина скончалась в больнице, ее сын и водитель BMW получили тяжелые травмы.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.