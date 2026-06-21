Москва21 июнВести.В Тюменской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек, в результате автоаварии погибла женщина, ее сын и знакомый получили тяжелые травмы. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Предварительно, водитель автомобиля BMW с прицепом остановился на обочине из-за лопнувшего колеса и позвонил своей знакомой с просьбой, чтобы та привезла ему запаску. На автомобиле Mazda 39-летняя женщина вместе с 4-летним сыном привезла запаску и также припарковалась на обочине.
Мужчина начал замену колеса, а женщина и ребенок находились рядом с автомобилями. В попутном направлении ехал большегруз " Мерседес" с полуприцепом, 52-летний водитель которого на мгновение отвлекся от управления [и въехал в автомобили]говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате ДТП женщина скончалась в больнице, ее сын и водитель BMW получили тяжелые травмы.
Устанавливаются все обстоятельства аварии.