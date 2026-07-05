Один человек погиб в ДТП двух большегрузов и легковушки в Тюменской области

В Тюменской области столкнулись два большегруза и легковушка, один погибший Один человек погиб в ДТП двух большегрузов и легковушки в Тюменской области

Москва5 июл Вести.В Тюменской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погиб один человек. Об этом сообщает ГАИ по региону.

Еще два человека пострадали.

Происшествие случилось на 163-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. Lada Largus после выезда на встречную полосу столкнулась с большегрузом Sany, который отбросило на еще один тягач – DAF.

В результате ДТП 60-летний водитель Lada погиб написано в канале тюменской ГАИ

Травмы получили 49-летний пассажир легкового автомобиля и 49-летний водитель Sany. Их отправили в лечебное учреждение.

Ведется выяснение обстоятельств ДТП.