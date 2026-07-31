Москва31 июлВести.На трассе Курган – Тюмень в результате столкновения большегруза и трех легковушек погибли два человека. На месте работают правоохранители. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Предварительно, 91-летний водитель автомобиля Renault Duster не убедился в безопасности, поворачивая с трассы в сторону садоводческого общества. Он и 83-летний пассажир Renault погиблиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что движение на 169-м километре дороги ограничено и организовано в реверсивном режиме. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.