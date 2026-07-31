В массовом ДТП в Тюменской области погиб 91-летний водитель и 83-летний пассажир

В Тюменской области в ДТП с фурой погибли 91-летний водитель и его пассажир В массовом ДТП в Тюменской области погиб 91-летний водитель и 83-летний пассажир

Москва31 июл Вести.На трассе Курган – Тюмень в результате столкновения большегруза и трех легковушек погибли два человека. На месте работают правоохранители. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, 91-летний водитель автомобиля Renault Duster не убедился в безопасности, поворачивая с трассы в сторону садоводческого общества. Он и 83-летний пассажир Renault погибли говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что движение на 169-м километре дороги ограничено и организовано в реверсивном режиме. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.