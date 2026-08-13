При столкновении двух автомашин на тюменской трассе погибли три человека

Три человека погибли в ДТП на тюменской трассе, начата проверка При столкновении двух автомашин на тюменской трассе погибли три человека

Москва13 авг Вести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на на 751 км автодороги "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе Тюменской области. Об этом в MAX сообщает Госавтоинспекция Югры.

13 августа около 13.32 водитель 1972 г.р. за рулем автомобиля HAVAL, по предварительным данным, выехал на встречную полосу дороги движения, где столкнулся с "Камазом" под управлением водителя 1969 г.р.

В результате ДТП водитель HAVAL и два его пассажира погибли говорится в сообщении

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.