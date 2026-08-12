Москва12 авгВести.В Тюменской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза и легкового автомобиля погибли двое человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла около полуночи на 353 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском округе Тюменской области, где столкнулись Lada Granta и большегруз Sitrak. Предварительно установлено, что 61-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.
В результате ДТП погибли водитель Lada и его 29-ти летний сын, жители Челябинской областиговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время выясняются точные обстоятельства и причины ДТП.