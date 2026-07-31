Два человека погибли в массовом ДТП в Тюменской области

Два человека стали жертвами лобового ДТП под Тюменью Два человека погибли в массовом ДТП в Тюменской области

Москва31 июл Вести.В Тюменской области столкнулись четыре автомобиля, в том числе большегруз, погибли два человека, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла днем 31 июля на 169-м километре автодороги Курган – Тюмень. Предварительно установлено, что 91-летний водитель "Рено Дастер" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Вольво".

В результате водитель легкового автомобиля 1935 года рождения и его пассажир погибли на месте сказано в сообщении

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.