Три человека погибли в ДТП под Пермью

В Прикамье три человека стали жертвами лобовой аварии Три человека погибли в ДТП под Пермью

Москва4 июн Вести.В Пермском крае три человека погибли в лобовом ДТП с большегрузом, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 4 июня на 902-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь в Синявинскаом округе. По данным полиции, водитель грузового автомобиля Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Fiat Ducato.

В результате ДТП оба водителя и женщина-пассажир 1979 года рождения автомобиля «Фиат Дукато» получили смертельные травмы говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.