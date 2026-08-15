В Братске женщина врезалась в грузовик и погибла, пострадал ее сын

В Иркутской области в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок В Братске женщина врезалась в грузовик и погибла, пострадал ее сын

Москва15 авг Вести.В Братске Иркутской области ночью на трассе "Вилюй" легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

15 августа в ночное время на 219 километре автодороги "Вилюй" жилого района Центральный города Братска 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота Гая", допустила наезд на стоящий грузовой автомобиль "Урал" с полуприцепом говорится в сообщении

В результате, женщина-водитель Тойоты погибла на месте. Пострадали ее 11-летний сын и бабушка ребенка. Они госпитализированы в больницу.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Проверку контролирует прокуратура Иркутской области. Если будут выявлены нарушения, ведомство примет необходимые меры для повышения безопасности на дороге.