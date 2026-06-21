Москва21 июнВести.Женщина и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления безопасности правительства региона Юрий Юрин со ссылкой на данные службы спасения.
ДТП с участием фуры и Hyundai произошло днем 21 июня, в воскресенье, возле села Боковка на территории Гагаринского района.
В результате ДТП из легкового автомобиля погибли женщина и ребенок. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибшихприводит Юрин слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители и спасатели, а также специалисты центра медицины катастроф. Детали случившегося устанавливаются.