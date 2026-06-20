Москва20 июнВести.Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла около 06.40 по местному времени (05.40 мск) вблизи села Васильевка – здесь столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent.
В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждениесказано в сообщении
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.