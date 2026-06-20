Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Саратовской области

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Саратовской области Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Саратовской области

Москва20 июн Вести.Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 06.40 по местному времени (05.40 мск) вблизи села Васильевка – здесь столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent.

В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.