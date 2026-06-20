Следователи возбудили дело по факту смертельного ДТП в Саратовской области

В Саратовской области возбудили дело после ДТП с шестью погибшими Следователи возбудили дело по факту смертельного ДТП в Саратовской области

Москва20 июн Вести.Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Его завели по ч. 5 ст. 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По факту ДТП следователями отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело сказано в MAX

В настоящее время производится установление всех обстоятельств произошедшего.

Авария произошла утром субботы, 20 июня. Столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent. Шесть человек погибли, двое доставлены в медицинское учреждение.