В Ленобласти возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

Москва2 июн Вести.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в лобовом ДТП днем 2 июня. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц) сказано в сообщении

Авария с участием Renault Duster и Audi произошла на 436-м километре автодороги Тихвин – Новая Ладога. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.