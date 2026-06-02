Москва2 июнВести.Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ленинградской области, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Авария произошла на 438-м километре трассы Вологда – Новая Ладога. Здесь лоб в лоб столкнулись Renault Duster и Audi.
В результате аварии погибли 4 человека, среди которых двое детей. Еще два человека пострадали в тяжелом состоянии и госпитализированы в Волховскую больницусказано в сообщении
Отмечается, что погибших и пострадавших пришлось деблокировать из покореженных автомобилей.