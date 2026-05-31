В Ленобласти при опрокидывании легковушки погибли 4 человека, включая ребенка Водитель и его трое пассажиров погибли в ДТП в Ленобласти

Москва31 мая Вести.В Выборгском районе Ленинградской области 46-летний водитель Lada Largus не справился с управлением, в результате чего легковушка перевернулась. Три пассажира и сам шофер от полученных травм скончались, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Возбуждено уголовное дело.

Двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Выборга, на левом закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение справа по ходу движения, после чего съехал в кювет и опрокинулся на крышу отмечается в сообщении

Водитель и две женщины 47 и 75 лет скончались на месте. 11-летний мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Однако спасти его не удалось.

Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.