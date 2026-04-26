Москва26 апрВести.В Ленинградской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Лобовое столкновение произошло вечером 26 апреля, в воскресенье, на трассе в Волховском районе недалеко от деревни Кулаково.
В результате ДТП погибли двое взрослых – водитель и пассажир легкового автомобиляговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.