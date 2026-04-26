В Ленобласти в лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

В Ленобласти произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки, погибли двое В Ленобласти в лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

Москва26 апр Вести.В Ленинградской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Лобовое столкновение произошло вечером 26 апреля, в воскресенье, на трассе в Волховском районе недалеко от деревни Кулаково.

В результате ДТП погибли двое взрослых – водитель и пассажир легкового автомобиля говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.