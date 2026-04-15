Двое человек погибли в лобовом ДТП в Ленобласти

Москва15 апр Вести.В Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия двое человек погибли и еще один получило тяжелые травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла 14 апреля в 18.30 на 47 км подъездной дороги к морскому порту Усть-Луга. Представительно установлено, что 36-летний водитель на грузовике Shacman выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, водитель грузовика был госпитализирован с места ДТП в тяжелом состоянии говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.