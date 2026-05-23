По факту ДТП с двумя погибшими в Ленобласти проводится проверка На автодороге Петербург – Псков столкнулись два автомобиля, водители погибли

Москва23 мая Вести.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщает Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленобласти в MAX.

Авария произошла 23 мая в 06.55 на 157-м км автодороги Санкт-Петербург – Псков. "Форд Куга" под управлением 43-летнего водителя двигался в сторону Петербурга и по неустановленной причине выехал на встречку. После этого произошло лобовое столкновение с автомобилем "Сузуки Витара", за рулем которого был 52-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

58-летняя пассажирка "Сузуки Витара" была госпитализирована с телесными повреждениями.

По факту ДТП проводится проверка.