В ДТП в Ленинградской области один человек погиб, четверо пострадали

В Ленобласти лоб в лоб столкнулись Tank и Ford: 1 погибший, 4 пострадавших В ДТП в Ленинградской области один человек погиб, четверо пострадали

Москва14 июн Вести.В Выборгском районе Ленинградской области произошла дорожная авария, в которой есть погибшие и пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России региона.

ДТП случилось днем 14 июня на 158-м километре автодороги "Скандинавия". Автомобиль Tank, за рулем которого был 64-летний мужчина, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford, которым управлял 38-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Ford скончался на месте происшествия. Водитель Tank был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пострадали трое пассажиров Ford: две женщины и ребенок на вид 6-7 лет. Состояние одной из женщин оценивается как тяжелое, второй – как средней степени тяжести. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.