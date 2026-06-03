Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП в Ленобласти

По факту смертельного ДТП в Ленобласти полиция проводит проверку Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП в Ленобласти

Москва3 июн Вести.В Ленинградской области полиция инициировала проведение проверки по факту смертельной аварии в Бокситогорском районе. Об этом ГУ МВД по региону сообщает в MAX.

2 июня около 17.30 на 395-м км автодороги Р-21 "Вологда - Тихвин" автомобиль "Хонда" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "Фотон" с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали произошедшего.