Москва23 июлВести.В Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое несовершеннолетних, один подросток погиб. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
По данным ведомства, в Выборгском районе на Ленинградском шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и ВАЗ.
В результате ДТП пострадали 3 человека, находившиеся в ВАЗ: двое несовершеннолетних 2009 и 2010 года рождения госпитализированы, один пассажир 2009 года рождения погиботметили в пресс-службе МЧС Ленинградской области в МАХ
Водитель Audi получил ушибы и ссадины, от госпитализации он отказался.