Один подросток погиб, двое госпитализированы после ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области в результате ДТП погиб подросток Один подросток погиб, двое госпитализированы после ДТП в Ленинградской области

Москва23 июл Вести.В Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое несовершеннолетних, один подросток погиб. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

По данным ведомства, в Выборгском районе на Ленинградском шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и ВАЗ.

В результате ДТП пострадали 3 человека, находившиеся в ВАЗ: двое несовершеннолетних 2009 и 2010 года рождения госпитализированы, один пассажир 2009 года рождения погиб отметили в пресс-службе МЧС Ленинградской области в МАХ

Водитель Audi получил ушибы и ссадины, от госпитализации он отказался.