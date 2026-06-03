Двое детей и двое взрослых череповчан погибли в ДТП в Ленинградской области

Филимонов: четверо жителей Череповца погибли в ДТП в Ленобласти Двое детей и двое взрослых череповчан погибли в ДТП в Ленинградской области

Москва3 июн Вести.Четверо череповчан, среди которых двое маленьких детей, погибли в результате ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, 78-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с другим автомобилем, все пассажиры которого погибли. Среди них полуторагодовалый и трехлетний ребенок, 27-летняя женщина и 32-летний мужчина написал Филимонов

Он уточнил, что оба водителя доставлены в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что выделил 1 млн руб. семьям погибших земляков.