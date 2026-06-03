Москва3 июнВести.Четверо череповчан, среди которых двое маленьких детей, погибли в результате ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в мессенджере МАХ.
По предварительным данным, 78-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с другим автомобилем, все пассажиры которого погибли. Среди них полуторагодовалый и трехлетний ребенок, 27-летняя женщина и 32-летний мужчинанаписал Филимонов
Он уточнил, что оба водителя доставлены в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что выделил 1 млн руб. семьям погибших земляков.