Беспилотный летательный аппарат сбит на подлете к Череповцу

На подлете к Череповцу сбит беспилотник Беспилотный летательный аппарат сбит на подлете к Череповцу

Москва7 июл Вести.Над территорией Вологодской области сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил в MAX губернатор Георгий Филимонов.

Глава региона уточнил, что цель была поражена на подлете к Череповцу.

Работают оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности говорится в заявлении

Также Георгий Филимонов напомнил, что не следует приближаться к обнаруженным обломкам БПЛА, необходимо сообщить о них в оперативные службы по номеру 112.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Череповце прекратил прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.