Москва7 июлВести.Над территорией Вологодской области сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил в MAX губернатор Георгий Филимонов.
Глава региона уточнил, что цель была поражена на подлете к Череповцу.
Работают оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожностиговорится в заявлении
Также Георгий Филимонов напомнил, что не следует приближаться к обнаруженным обломкам БПЛА, необходимо сообщить о них в оперативные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Череповце прекратил прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.